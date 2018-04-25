В Уфе с сегодняшнего дня заработают паромные переправы

Речная навигация и паромные переправы откроются в этом году не в мае, а уже 25 апреля, сообщили в пресс-службе администрации города.

Обычно открытие навигации наступает с началом дачного сезона, потому что в основном речными паромными переправами пользуются садоводы – владельцы более 18 тысяч садовых участков, которые объединены в 110 садоводческих товариществ пользуются семи паромными переправами и одним маршрутом внутреннего водного транспорта общего пользования.

К открытию навигации паромного транспорта подготовлены восемь единиц самоходных и пять единиц несамоходных судов. Проделаны корпусные сварочные работы, покрасочные работы, текущий ремонт главных судовых двигателей, реверс-редукторных агрегатов, рулевых устройств, судовых механизмов и систем и многое другое.

Цена за проезд в 2018 году на речных паромных переправах останется прежней и составит 25 рублей с пассажира. Льготникам билет обойдется в 15 рублей. Тариф на перевозку пассажиров по маршруту внутреннего водного транспорта общего пользования «Дудкино – Зеленый Мыс» так же не изменится по отношению к прошлому году и составит 32 рубля с пассажира, и 16 рублей с пассажира-льготника.

Кстати, накануне на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов уточнил, что работа переправ субсидируется из бюджета столицы.