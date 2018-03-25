Власти Уфы попросили горожан самостоятельно чистить от снега и льда балконы

Администрация Уфы обратилась к жителям города с просьбой самостоятельно сбивать сосульки и убирать снег со своих балконов, которые после резкой смены температур и обильных осадков стали представлять опасность для прохожих.

- Подобные случаи происходят там, где собственники зданий, сооружений не следят за состоянием крыш, не очищают своевременно карнизы от намерзшего льда и снега. Между тем, собственник здания, увидев над входом лед, обязан его ликвидировать. При этом работы должны быть организованы в соответствии с требованиями техники безопасности: установлены ограждения и знаки, запрещающие пешеходное движение. Снег, сброшенный с крыш, должен вывозиться владельцами строений сразу же. Что касается балконов жилых домов, то ответственность за содержание своего имущества полностью несут жильцы, которые должны сбивать сосульки и убирать снег с балконов, - подчеркнули в мэрии города.