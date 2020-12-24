НОВЫЙ Volkswagen Polo — полон впечатлений!

НОВЫЙ Volkswagen Polo — полон впечатлений!

Вчера, 09:00ГородPhoto: Башавтоком
В уходящем 2020 году автомобильный рынок страны и мира успел пережить разные этапы. Были взлеты и падения, но самый большой положительный резонанс дал выход на рынок полностью НОВОГО Volkswagen Polo — синонима надежности и практичности для большинства автолюбителей России.

Почему НОВЫЙ Polo подарил столько впечатлений? Во-первых, это концепция лифтбек, которую так ждали любители марки Volkswagen. Данная концепция позволила увеличить погрузочное пространство и заметно расширила возможности водителя.

Во-вторых, это впечатляющие для этого сегмента автомобилей опции и технологии. Полностью светодиодные фары проекторного типа доступны клиентам уже в стартовой комплектации. А инновационная оптика IQ-Light позволяет разглядеть на темной дороге даже то, что не видимо глазу при обычном освещении.

Сенсорная мультимедийная система также присутствует на любой комплектации и позволяет подключить мобильный телефон и пользоваться расширенным функционалом не отвлекаясь от дороги. А полностью цифровая приборная панель является прямой заявкой на переход на класс выше.

Задние пассажиры также будут путешествовать в НОВОМ Polo с комфортом. Для них теперь предусмотрен обогрев задних сидений. А кузов лифтбек позволяет с комфортом расположиться на заднем диване пассажирам любого роста и комплекции.

И в третьих — это все тот же надежный Polo. На него устанавливаются надежные атмосферные и турбомоторы, которые славятся своим повышенным ресурсом и ремонтопригодностью. И трансмиссии, которые обеспечивают экономию топлива и отличную динамику. За столь короткий период в 8 месяцев он уже успел зарекомендовать себя в такси и различных компаниях по перевозке грузов и пассажиров, а главное он станет настоящим членом вашей семьи, как прежний Polo.

Официальный дилер Volkswagen Башавтоком приглашает вас в дилерский центр для знакомства с НОВЫМ Volkswagen Polo и прохождения увлекательного тест-драйва!

Добро пожаловать!

Официальный дилер Volkswagen Башавтоком

Адрес: ул. Адмирала Макарова, 32

Телефон: +7 (34-72) 16-77-77

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