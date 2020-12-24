И в третьих — это все тот же надежный Polo. На него устанавливаются надежные атмосферные и турбомоторы, которые славятся своим повышенным ресурсом и ремонтопригодностью. И трансмиссии, которые обеспечивают экономию топлива и отличную динамику. За столь короткий период в 8 месяцев он уже успел зарекомендовать себя в такси и различных компаниях по перевозке грузов и пассажиров, а главное он станет настоящим членом вашей семьи, как прежний Polo.