В Уфе завершилась реконструкция корпуса городской клинической больницы № 21

Реконструкция проводилась для размещения в здании приемно-диагностического отделения и Регионального сосудистого центра.

Как сообщает пресс-служба администрации Уфы, на первом этаже здания появились пристрои, помимо этого построены второй и третий этажи. Общая площадь здания увеличена в четыре раза и составляет более двух тысяч кв.м.

На первом этаже здания размещены кабинеты врачей, помещение оказания экстренной помощи и административные. На втором - операционный блок с техническими, подготовительными и предоперационными помещениями. На третьем - залы интенсивной терапии, палатное отделение восстановительного лечения.

Фото: ufacity.info

Фото: ufacity.info