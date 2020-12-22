НОВЫЙ Volkswagen Jetta. Выгодная инвестиция!

НОВЫЙ Volkswagen Jetta. Выгодная инвестиция!

Вчера, 12:34ГородPhoto: Башавтоком
В современном мире каждый из нас ценит высокую надежность, железную гарантию и качественный сервис. Мы не привыкли размениваться на меньшее и при покупке автомобиля тщательно взвешиваем все плюсы и минусы различных автомобилей, а также экономическую выгоду от покупки.

НОВЫЙ Volkswagen Jetta появился в 2020 году в не самый простой период и сразу приковал взгляды не только любителей марки Volkswagen, но и других автолюбителей, которые в сложившейся эпидемиологической и экономической ситуации стали задумываться о грамотном вложении капиталов.

НОВАЯ Jetta стала объективно на класс выше своей предшественницы. Светодиодные фары и сенсорная мультимедиа стали доступны в любой комплектации. Множество передовых опций и электронных помощников ставят ее несомненно на класс выше конкурентов из других стран. А зарубежное производство является порой ключевым фактором, влияющим на выбор клиентов при покупке.

Производится автомобиль в Мексике на заводе Volkswagen с соблюдением всех высочайших технологических стандартов. Это несомненно накладывает свой положительный отпечаток на качество материалов отделки и лакокрасочного покрытия.

Так что же выбрать клиентам, которые рассматривают автомобиль как экономически выгодное вложение?

Приведем еще несколько аргументов. Надежные, проверенные временем двигатели 1.6 атмосферный 110 л. с. и турбокомпрессорные агрегаты 1.4 и 1.8 TSI получили новые материалы и доработки систем, что сделало их еще более экономичными и энерговооруженными.

Также к преимуществам стоит отнести возможность исполнения автомобиля в данном классе с механической трансмиссией и классической автоматической коробкой передач, что позволит водителю чувствовать уверенность на обгонах и комфорт при езде в пробках.

Новая модель оснащена полным пакетом зимних опций включая обогрев руля и задних сидений, что бесспорно актуально в наших климатических широтах.

Стоимость НОВОЙ Jetta в комплектации Origin стартует от 1 406 000 рублей. А в сочетании с высокой ликвидностью модели на вторичном рынке и выгодным экспертным обслуживанием в Volkswagen Service делают ее весьма актуальным автомобилем с точки зрения экономической составляющей и стоимости владения.

Познакомьтесь с НОВЫМ Volkswagen Jetta в официальном дилерском центре Volkswagen Башавтоком, и пройдите увлекательный тест-драйв.

Официальный дилер Volkswagen Башавтоком

Адрес: ул. Адмирала Макарова, 32

Телефон: +7 (34-72) 16-77-77

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы