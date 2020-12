НОВЫЙ Volkswagen Jetta. Выгодная инвестиция!

В современном мире каждый из нас ценит высокую надежность, железную гарантию и качественный сервис. Мы не привыкли размениваться на меньшее и при покупке автомобиля тщательно взвешиваем все плюсы и минусы различных автомобилей, а также экономическую выгоду от покупки.

НОВЫЙ Volkswagen Jetta появился в 2020 году в не самый простой период и сразу приковал взгляды не только любителей марки Volkswagen, но и других автолюбителей, которые в сложившейся эпидемиологической и экономической ситуации стали задумываться о грамотном вложении капиталов. НОВАЯ Jetta стала объективно на класс выше своей предшественницы. Светодиодные фары и сенсорная мультимедиа стали доступны в любой комплектации. Множество передовых опций и электронных помощников ставят ее несомненно на класс выше конкурентов из других стран. А зарубежное производство является порой ключевым фактором, влияющим на выбор клиентов при покупке. Производится автомобиль в Мексике на заводе Volkswagen с соблюдением всех высочайших технологических стандартов. Это несомненно накладывает свой положительный отпечаток на качество материалов отделки и лакокрасочного покрытия. Так что же выбрать клиентам, которые рассматривают автомобиль как экономически выгодное вложение? Приведем еще несколько аргументов. Надежные, проверенные временем двигатели 1.6 атмосферный 110 л. с. и турбокомпрессорные агрегаты 1.4 и 1.8 TSI получили новые материалы и доработки систем, что сделало их еще более экономичными и энерговооруженными. Также к преимуществам стоит отнести возможность исполнения автомобиля в данном классе с механической трансмиссией и классической автоматической коробкой передач, что позволит водителю чувствовать уверенность на обгонах и комфорт при езде в пробках. Новая модель оснащена полным пакетом зимних опций включая обогрев руля и задних сидений, что бесспорно актуально в наших климатических широтах. Стоимость НОВОЙ Jetta в комплектации Origin стартует от 1 406 000 рублей. А в сочетании с высокой ликвидностью модели на вторичном рынке и выгодным экспертным обслуживанием в Volkswagen Service делают ее весьма актуальным автомобилем с точки зрения экономической составляющей и стоимости владения. Познакомьтесь с НОВЫМ Volkswagen Jetta в официальном дилерском центре Volkswagen Башавтоком, и пройдите увлекательный тест-драйв. Официальный дилер Volkswagen Башавтоком Адрес: ул. Адмирала Макарова, 32 Телефон: +7 (34-72) 16-77-77 Сайт: volkswagen.bashauto.com

