НОВЫЙ Volkswagen Jetta. Выгодная инвестиция!

НОВЫЙ Volkswagen Jetta появился в 2020 году в не самый простой период и сразу приковал взгляды не только любителей марки Volkswagen, но и других автолюбителей, которые в сложившейся эпидемиологической и экономической ситуации стали задумываться о грамотном вложении капиталов.
НОВАЯ Jetta стала объективно на класс выше своей предшественницы. Светодиодные фары и сенсорная мультимедиа стали доступны в любой комплектации. Множество передовых опций и электронных помощников ставят ее несомненно на класс выше конкурентов из других стран. А зарубежное производство является порой ключевым фактором, влияющим на выбор клиентов при покупке.
Производится автомобиль в Мексике на заводе Volkswagen с соблюдением всех высочайших технологических стандартов. Это несомненно накладывает свой положительный отпечаток на качество материалов отделки и лакокрасочного покрытия.
Так что же выбрать клиентам, которые рассматривают автомобиль как экономически выгодное вложение?
Приведем еще несколько аргументов. Надежные, проверенные временем двигатели 1.6 атмосферный 110 л. с. и турбокомпрессорные агрегаты 1.4 и 1.8 TSI получили новые материалы и доработки систем, что сделало их еще более экономичными и энерговооруженными.
Также к преимуществам стоит отнести возможность исполнения автомобиля в данном классе с механической трансмиссией и классической автоматической коробкой передач, что позволит водителю чувствовать уверенность на обгонах и комфорт при езде в пробках.
Новая модель оснащена полным пакетом зимних опций включая обогрев руля и задних сидений, что бесспорно актуально в наших климатических широтах.
Стоимость НОВОЙ Jetta в комплектации Origin стартует от 1 406 000 рублей. А в сочетании с высокой ликвидностью модели на вторичном рынке и выгодным экспертным обслуживанием в Volkswagen Service делают ее весьма актуальным автомобилем с точки зрения экономической составляющей и стоимости владения.
Познакомьтесь с НОВЫМ Volkswagen Jetta в официальном дилерском центре Volkswagen Башавтоком, и пройдите увлекательный тест-драйв.
Официальный дилер Volkswagen Башавтоком
Адрес: ул. Адмирала Макарова, 32
Телефон: +7 (34-72) 16-77-77
Сайт: volkswagen.bashauto.com