Возле уфимского Горсовета построили новый дом

По итогам 2017 года Уфа вновь подтвердила репутацию одного из самых активно застраиваемых мегаполисов в Приволжском федеральном округе.

Так, в прошлом году в столице Башкортостана было введено в эксплуатацию более 675 тысяч квадратных метров жилья. Отметить новоселье посчастливилось жителям домов в Зеленой роще, Кузнецовском затоне, Инорсе и Черниковке.

Не за горами этот день и у будущих новоселов Секции 1 жилого комплекса настоящего и доступного бизнес-класса «Эрмитаж. Горсовет». На днях застройщик – Группа Компаний «Госстрой» – получил заключение Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору о соответствии дома проектной документации и требованиям технических регламентов.

– Жилой комплекс «Эрмитаж. Горсовет» – яркий пример успешной реализации масштабного проекта. После тщательной проверки приемочная комиссия оценила качество первой очереди строительства и представила нам соответствующий документ. Полученное заключение является итоговым для оформления разрешения на ввод дома в эксплуатацию в администрации Уфы. В ближайшее время мы получим данное разрешение и объявим о дате вручения ключей, – комментирует официальный представитель ГК «Госстрой» Артём Арефьев.