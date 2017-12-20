В Уфе после отключения за долги восстановлено движение электротранспорта
В Уфе после пятидневного перерыва восстановлено движение трамваев и троллейбусов, об этом сообщил директор «Муниципального управление электротранспортом» (МУЭТ) Аскар Фазлыев.
- Сегодня мы возобновили движение трамваев и троллейбусов по всем городским маршрутам, - рассказал Медиакорсети директор предприятия, - сегодня было перечислено около 15 миллионов рублей.
Напомним, трамваи и троллейбусы были остановлены в пятницу 15 декабря после того, как «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» (ЭСКБ) прекратила поставки электроэнергии на тяговые подстанции МУЭТ. В ЭСКБ причиной отключения назвали долги, по данным энергетиков по состоянию на 15 декабря сумма долга превысила 200 млн рублей.
В свою очередь в администрации города назвали такую позицию неконструктивной.
- На сегодняшний день сохраняется лишь текущая задолженность предприятия МУЭТ перед ООО «ЭСКБ» за ноябрь 2017 года. Обязательства по погашению остальной части задолженности предприятие выполнило, - сообщили в администрации Уфы. - Тем не менее, руководство ООО «ЭСКБ» заняло неконструктивную позицию, что может привести к остановке электротранспорта, который является социально значимым видом общественного транспорта.