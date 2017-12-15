Уфимские трамваи и троллейбусы вновь отключают от сети

Перестанут ходить практически все трамваи и троллейбусы.

Стало известно, что с сегодняшнего дня уфимский электротранспорт вновь перестанет работать из-за отключения электричества, об этом сообщает пресс-служба ЭСКБ. Как говорится в релизе компании, отключение отразится на троллейбусах, курсирующих по маршрутам 1, 2, 3, 4, 8 9, 10, 12, 13, 13к, 15, 19, 21 и трамваям под номерами 1,5, 7, 8, 10, 16, 18, таким образом, в городе останется два действующих троллейбусных маршрута и один трамвайный.

Отключая тяговые подстанции, ЭСКБ пытается добиться погашения Муниципальным управлением электротранспорта (МУЭТ) погашения долгов за электроэнергию.

- Долг за электропотребление предприятий, обеспечивающих работу троллейбусов и трамваев в Уфе, на сегодняшний день превысил 200 млн рублей, - пояснил генеральный директор «ЭСКБ» Андрей Травкин. – Мы вынуждены пойти на крайнюю меру, и, как и было оговорено ранее, ввести ограничение подачи электроэнергии почти на всех тяговых подстанциях МУЭТ. От нашей компании в Администрацию Уфы и в МУЭТ было направлено не одно предупреждение о погашении задолженности, однако долг так и продолжает расти.

Напомним, это уже не первое отключение тяговых подстанции электротранспорта из-за долгов, в последний раз трамваи и троллейбусы отключали в ноябре этого года. Тогда это помогло ЭСКБ добиться выплаты части долга в размере 21 миллиона рублей, и снабжение было возобновлено.

В свою очередь администрация Уфы распространила пресс-релиз, в котором говорится, что долг перед ЭСКБ гасится в плановом режиме, а отключение электроэнергии «неконструктивная позиция».