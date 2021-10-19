Жители Уфы заметили волка на улице города

Жители Уфы заметили волка на улице города
Жители Уфы заметили волка на улице города
Вчера, 18:52ГородЭлина СайфрановаФото: Скриншот с видео
В МЧС Башкирии прокомментировали случившееся.

В социальных сетях жители Уфы сообщили, что по улице города бегает волк. Информацию подкрепили соответствующим видео, на котором видно, что на территории школы №159 в Сипайлово бегает животное равно похожее как на волка, так и на собаку. В частности, в комментариях к видео люди утверждают, что это всего лишь уличная собака: «Это собака, обычная дворняга».

МЧС Башкирии

Тем временем в МЧС Башкирии сообщили следующее:

— В ходе мониторинга СМИ выявлено, что в одном из районов города Уфы по улице бегает волк. На место выехали спасатели Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России и сотрудники министерства природопользования и экологии РБ.

Однако точного ответа на вопрос — кто же все-таки бегает по столице Башкирии — пока нет.

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