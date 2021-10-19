Жители Уфы заметили волка на улице города

В социальных сетях жители Уфы сообщили, что по улице города бегает волк. Информацию подкрепили соответствующим видео, на котором видно, что на территории школы №159 в Сипайлово бегает животное равно похожее как на волка, так и на собаку. В частности, в комментариях к видео люди утверждают, что это всего лишь уличная собака: «Это собака, обычная дворняга».