Жители Уфы заметили волка на улице города

В социальных сетях жители Уфы сообщили, что по улице города бегает волк. Информацию подкрепили соответствующим видео, на котором видно, что на территории школы №159 в Сипайлово бегает животное равно похожее как на волка, так и на собаку. В частности, в комментариях к видео люди утверждают, что это всего лишь уличная собака: «Это собака, обычная дворняга».
Тем временем в МЧС Башкирии сообщили следующее:
— В ходе мониторинга СМИ выявлено, что в одном из районов города Уфы по улице бегает волк. На место выехали спасатели Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России и сотрудники министерства природопользования и экологии РБ.
Однако точного ответа на вопрос — кто же все-таки бегает по столице Башкирии — пока нет.