Информация о землетрясении в Башкирии не подтвердилась

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Глава сельского поселения и местное население информацию не подтверждают.
17 октября в спецслужбы поступило заявление о землетрясении в шесть баллов глубиной 10 километров на территории населенного пункта Новодесяткино Бирского района Башкирии.
В пресс-службе МЧС по республике сообщили, что спасатели направились на территорию Бирского района, также были обследованы пять близлежащих районов.
Погибших и пострадавших нет, постройки и жилые дома находятся в целости.
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