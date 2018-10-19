Информация о землетрясении в Башкирии не подтвердилась

17 октября в спецслужбы поступило заявление о землетрясении в шесть баллов глубиной 10 километров на территории населенного пункта Новодесяткино Бирского района Башкирии.

В пресс-службе МЧС по республике сообщили, что спасатели направились на территорию Бирского района, также были обследованы пять близлежащих районов.