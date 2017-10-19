Стало известно, где в Уфе отключат воду на следующей неделе

Отключение воды связано с проведением ремонтных работ.

В Уфе пройдет плановое отключение холодной воды, сообщили в пресс-службе «Уфаводоканала».

С 10:00 24 октября до 06:00 25 октября холодной воды не будет в Калининском районе по следующим адресам: