Стало известно, где в Уфе отключат воду на следующей неделе

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Отключение воды связано с проведением ремонтных работ.
В Уфе пройдет плановое отключение холодной воды, сообщили в пресс-службе «Уфаводоканала».
С 10:00 24 октября до 06:00 25 октября холодной воды не будет в Калининском районе по следующим адресам:
ул. Фурманова, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18-83;
ул. Мишкинская, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-16;
ул. Фадеева, 1-17;
ул. Кецховели, 1-33;
ул. Прессовая, 1-33;
ул. Дунайская, 1-32;
ул. Хетагурова, 3-20;
ул. Белинского, 1-20;
ул. Байкальская, 140-160.
А с 10:00 до 20:00 26 октября воды не будет по адресам:
ул. Петрозаводская, 10, 10а, 10б, 10в, 8а, 14, 14а;
ул. Сельская Богородская, 15, 15б, 15в, 15г, 15д;
ул. Байкальская, 108, 110, 122, 123, 124, 126, 127.
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