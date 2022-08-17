Жители Башкирии смогут увидеть уникальное космическое явление

Жители Башкирии смогут увидеть уникальное космическое явление
Жители Башкирии смогут увидеть уникальное космическое явление
Вчера, 14:47ГородАзамат НуховФото: Антон Засимов / 1MI
О встрече естественного спутника Земли с планетой Марс в созвездии Тельца сообщает уфимский планетарий

Жители Башкирии уже завтра смогут увидеть на ночном небе уникальное явление — встречу Луны и Марса в созвездии Тельца. Об этом сообщает уфимский планетарий.

Понаблюдать за встречей двух небесных тел жители республики смогут в ночь с 18 на 19 августа. Так, 18 августа в 22.50 по местному времени на северо-востоке появится Луна, а через полчаса, чуть ниже и левее Луны — Марс. Встреча планеты со спутником Земли в созвездии Тельца произойдет около 4:30 утра.

По информации уфимского планетария, перед рассветом они будут видны на северо-востоке высоко на горизонте до тех пор, пока Марс не исчезнет на светлеющем небе.

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