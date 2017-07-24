В Уфе закроют движение по улице Красноводской

Ограничение будет действовать с 18 по 21 августа.

В Уфе с 18 по 21 августа закроют движение транспорта по улице Красноводской на участке протяженностью 60 метров в районе дома № 7, следует из сообщения на официальном сайте администрации города. Как следует из сообщения, эти меры приняты для работ по выносу теплосети из зоны застройки многоэтажного дома на пересечении улиц Обская и Красноводская.