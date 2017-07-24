В Уфе закроют движение по улице Красноводской

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Ограничение будет действовать с 18 по 21 августа.
В Уфе с 18 по 21 августа закроют движение транспорта по улице Красноводской на участке протяженностью 60 метров в районе дома № 7, следует из сообщения на официальном сайте администрации города. Как следует из сообщения, эти меры приняты для работ по выносу теплосети из зоны застройки многоэтажного дома на пересечении улиц Обская и Красноводская.
Кроме этого, до 20 августа ограничено движение транспорта по проезжей части ул. Генерала Горбатова на участке протяженностью 5 метров в районе дома №171/2 по ул. Менделеева. Здесь ведутся работы по капитальному ремонту теплосети центрального отопления на объекте «ТМ62. Котельная №27, ул. Менделеева, 134».
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей