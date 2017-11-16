Мэрия Уфы отчиталась об оперативной реакции на ухудшение погоды

Администрация города отчиталась о готовности коммунальной техники к устранению последствий непогоды. Сегодня ночью в связи со снегопадом на мосты, путепроводы, развязки, съезды и подъемы были направлены пескоразбрасыватели для профилактики заторов.

- В настоящее время на основных дорогах, магистралях снежного покрова не наблюдается, однако на отдельных участках возможны "кашица" и гололедные явления, - говорится в сообщении мэрии. - Видимость ухудшена туманом. Призываем автовладельцев быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, избегать опасных маневров. Перемены погоды и дорожных условий возможны в течение дня.