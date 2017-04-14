Заказчик обследования аварийного подъезда в Уфе: Речь не идет о выселении

В "Службе заказчика и технического надзора" прокомментировали информацию о том, что людей попросили покинуть свои квартиры. Как подчеркнули в организации, речь не идет о выселении.

- Речь идет не о выселении, а о соблюдении норм безопасности, - пояснили Медиакорсети в "Службе заказчика и технического надзора". - Людей просят не покинуть свои квартиры, а только не находиться в них во время проведения работ, причем они будут проводится днем, в рабочее время. Если после вскрытия фундамента станет понятно, что в доме нельзя жить, мы оповестим об этом администрацию города, расселение дома - не наша задача.