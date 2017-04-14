В Уфе не дают для реконструкции аварийного подъезда дома нужных документов

Городские власти активно взялись за решение проблемы аварийного подъезда в доме на ул. Жукова 5/1. После публикации «Медиакорсети» в срочном порядка был проведен конкурс на работы по усилению конструкций объекта. Однако выигравшей его фирме не предоставили нужной документации и установили сжатые сроки.

История с трещинами в доме №5/1 по улице Маршала Жукова в Уфе тянется уже больше десяти лет - с 2006 года. Последний эпизод в этой истории был недавно - городская комиссия признала аварийным дом, но решила расселить только один - пятый - подъезд. Сам дом решено реконструировать.

Муниципапальная «Служба заказчика и технического надзора» провела конкурс 23 мая, его победителем стал проектный институт «Ставрополькоммунпроект». Уже в начале июня сотрудники компании приехали в Уфу и начали обследовать объект. Однако, как выяснилось, информации об объекте у них нет практически никакой.

- В ходе беседы с главным инженером я выяснил, что они не знают о нашем доме в части пятого подъезда совершенно ничего, даже то, что он признан аварийным, - возмущается общественник Юрий Крылов. – Администрация города не предоставила им никакой технической документации. А кроме того установила максимально сжатые сроки - всего три месяца. Как они будет выполнять свою работу, мне непонятно.

Эту информацию подтвердили и в «Ставрополькоммунпроекте».

- Так и будем выходить из этой ситуации, своими силами, - сказал Медиакорсети главный инженер организации Владимир Шаповалов. - Сейчас пытаемся получить нужную документацию у заказчика. Сроки у нас действительно три месяца, вместе с горсэкпертизой - до декабря.

Между тем, даже при первом обследовании подъезда у специалистов возникли сомнения в эффективности принятых до этого мер для безопасного проживания жителей в этом подъезде.

По словам Юрия Крылова, специалисты осмотрели подвальное помещение, техническое состояние железобетонных конструкций которого вызвало у них серьезные опасения. Используемые ими приборы показали наличие некачественных железобетонных конструкций (хрупких, возможно бракованных панелей) в подвальном помещении и в квартире первого этажа (места наибольшей деформации - кухня). Проведенная ранее "цементация" (усиление фундамента) не имеющая проекта, сравнима с выстрелом из пушки по воробьям. Она вместо пользы могла причинить и существенный вред всему девятиэтажному зданию.

Мы следим за развитием событий. Ведь под вопросом - жизнь и здоровье людей. Только в одном пятом подъезде - 36 квартир. Но ранее эксперт Медиакорсети высказал мнение, что на период работ лучше расселить весь дом.

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