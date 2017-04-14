В Уфе жителей аварийного подъезда дома просят покинуть свои квартиры

Жителей аварийного подъезда дома на ул. Жукова 5\1 попросили найти себе жилье на период вскрытия фундамента. Подрядная организация будет проводить работы с 19 до 21 июня с 8.00 до 17.00. Многие люди в растерянности и не знают, как им быть в этой ситуации.

- Мне позвонили от подрядчика (проектный институт «Ставрополькоммунпроект» - прим.ред.) и попросили организовать то, чтобы люди покинули свои квартиры, - рассказал Медиакорсети общественник Юрий Крылов. – По их словам, так как подъезд является аварийным, существует ряд требований, и одно из них запрещает нахождение людей в здании в момент проведения технических работ. Они просят жителей не находиться в своих квартирах в указанные дни и время, а также обеспечить проезд спецтехники к месту проведения работ.

По словам Крылова, люди в растерянности, многие не знают, где им находиться в это время.

- Мне кажется, это, как тренировка, для людей, - язвительно заметил Крылов. - И расселять не надо, и предупредили за три дня. Совершенно непонятно, как такое вообще возможно. Что же получается - на время работ жить нельзя, а после можно будет?

Главный инженер «Ставрополькоммунпроекта» Владимир Шаповалов подтвердил, что организация действительно попросила жителей подъезда не находиться в своих квартирах на период проведения работ, так как это опасно.

- Мы будем вскрывать фундамент, в этом случае возможны обрушения, не факт, что они будут, но лучше подстраховаться, - пояснил он. – Вообще это нормальная практика, когда при обследовании аварийного объекта жителей просят покинуть свои квартиры на несколько дней. Мы предупредили граждан сами, а также направили уведомление заказчику – (муниципальная «Служба заказчика и технического надзора» - прим.ред.)

В «Службе заказчика и технического надзора» ситуацию не прокомментировали. Как пояснили в муниципальной организации Медиакорсети, никого из ответственных специалистов на месте не оказалось.

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