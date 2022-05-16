В Уфе собственника II дома усадьбы Поносовых оштрафовали на 100 тысяч рублей

Стало известно, что собственник II дома усадьбы Поносовых по улице Октябрьской Революции, 67/2 был оштрафован на 100 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба Башкультнаследия, основанием для штрафа послужила проверка, которая показала, что на территории культурного наследия проводились строительные работы без разрешительной документации.
Так, было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 7.13 КоАП РФ. В результате чего Кировский райсуд взыскал с собственника 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.