На содержание парков и скверов Уфы в 2018 году выделят 142,36 миллиона

Всего в городе насчитывается более 70 парков, скверов и аллей.

Управление коммунального хозяйства и благоустройства уфимской мэрии 9 января проведет аукцион, где планирует отобрать компанию, которая в 2018 году займётся содержанием и технической эксплуатацией городских парков, скверов, аллей, бульваров, садов и улиц.

Подрядчику предстоит очищать газоны от мусора, косить травостой, стричь живую изгородь, протирать полированные и мраморные поверхности до блеска с удалением загрязнений и пятен, очищать урны от мусора, протирать их специальным раствором, протирать поверхности скамеек тряпками, смоченными моющим раствором, сажать цветы, очищать от мусора дорожки и т.д.