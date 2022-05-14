В Уфе открылась новая хоккейная арена

В Уфе открылась новая хоккейная арена
В Уфе открылась новая хоккейная арена
14 мая, 12:50ГородАзамат НуховФото: Радий Хабиров/ Telegram
Об открытии нового спортивного объекта в столице республики, рассказал в соцсетях глава республики Радий Хабиров

Сегодня в Уфе открылась новая крытая хоккейная арена. Об этом сообщил в соцсетях глава региона Радий Хабиров.

Открытие площадки прошло в столице республики сегодня. Расположилась она на территории бывшего завода по производству железобетонных изделий.

По словам Хабирова, в спортивном комплексе «Астра» могут заниматься до 200 хоккеистов. Также глава региона сообщил, что наряду с занятиями хоккеем в стенах комплекса юные уфимцы смогут практиковаться также и в других видах спорта. В их числе единоборства, художественная гимнастика, бальные танцы, шахматы и многое другое.

Глава региона также подчеркнул, что уже бывал на территории спорткомплекса ранее и был поражен тем, сколько детей занимаются в спортивных секциях, отметив также, что новая спортивная площадка станет отличным подарком для детей и их родителей.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы