В Уфе перекроют улицу из-за съемок фильма «Дневник поэта»

Движение транспорта будет ограничено по улице Коммунистической на участке от улицы Аксакова до улицы Зенцова. Дорогу закроют для съемок фильма 15 мая с 08:00 до 23:00.
Городские службы просят уфимцев и гостей города отнестись с пониманием к ограничениям и приносят свои извинения за возможные неудобства.
Напомним, исторический фильм «Дневник поэта» снимает Булат Юсупов о жизни Рами Гарипова, продолжая разрабатывать историческую тему, начатую в фильмах «Первая республика» и «Бабич». Съемки уже проходили в конце марта на улице Ленина. Тогда также было перекрыто движение на одном из участков.