В Уфе перекроют улицу из-за съемок фильма «Дневник поэта»

В Уфе перекроют улицу из-за съемок фильма «Дневник поэта»
В Уфе перекроют улицу из-за съемок фильма «Дневник поэта»
Сегодня, 09:17ГородАнна КононоваФото: pixabay.com
В столице Башкирии пройдут съемки художественного биографического фильма «Дневник поэта». В связи с этим перекроют одну улицу.

Движение транспорта будет ограничено по улице Коммунистической на участке от улицы Аксакова до улицы Зенцова. Дорогу закроют для съемок фильма 15 мая с 08:00 до 23:00.

Городские службы просят уфимцев и гостей города отнестись с пониманием к ограничениям и приносят свои извинения за возможные неудобства.

Напомним, исторический фильм «Дневник поэта» снимает Булат Юсупов о жизни Рами Гарипова, продолжая разрабатывать историческую тему, начатую в фильмах «Первая республика» и «Бабич». Съемки уже проходили в конце марта на улице Ленина. Тогда также было перекрыто движение на одном из участков.

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