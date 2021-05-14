В Уфе перекроют улицу из-за съемок фильма «Дневник поэта»

Напомним, исторический фильм «Дневник поэта» снимает Булат Юсупов о жизни Рами Гарипова, продолжая разрабатывать историческую тему, начатую в фильмах «Первая республика» и «Бабич». Съемки уже проходили в конце марта на улице Ленина. Тогда также было перекрыто движение на одном из участков.