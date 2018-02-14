Какие дома сдали в Уфе в 2017 году

Башкирия по объемам сданных домов уже несколько лет сохраняет за собой лидерство в Приволжском федеральном округе.

Уфа активно застраивается. Здесь появляются новые парки, скверы, школы и детские сады, строится качественное и комфортное жилье. По объемам сданных домов наша республика вот уже несколько лет сохраняет за собой лидерство в Приволжском федеральном округе и входит в ТОП-10 регионов России.

В Уфе в прошлом году новоселье праздновали жители домов в Зеленой роще, Кузнецовском затоне, Инорсе, Черниковке, Деме, а также на ул. Зорге. К примеру, район Зеленая роща всегда был по душе уфимцам – здесь есть вся необходимая для работы и отдыха инфраструктура. Именно поэтому крупные республиканские застройщики выбирают этот район для реализации своих проектов. Так, в 2017 году здесь был сдан и заселен второй дом комфорт-квартала «Московский» – одного из крупнейших проектов комплексной застройки в Зеленой роще. Застройщик – Группа Компаний «Госстрой» – уделяет внимание не только строительству домов в районе, но и благоустройству прилегающей территории. Будущих новосёлов здесь ждут уютные семейные зоны отдыха, прогулочные аллеи, безопасные спортивные и детские площадки. К слову, первый дом в этом комфорт-квартале вошел в тройку лучших жилых комплексов, сданных в Уфе в 2015-2016 годах.

В прошлом году ГК «Госстрой» подготовила к сдаче еще один свой дом – первую очередь масштабного проекта жилого комплекса «Эрмитаж. Горсовет». Это первый в коллекции жилых комплексов настоящего и доступного бизнес-класса «Эрмитаж». Бесшумные скоростные лифты, помещения в просторных холлах для хранения спортивного инвентаря и колясок, дизайнерская отделка парадных и входных групп, потолки высотой до 5 м, белая отделка квартир и удобные планировки – все эти преимущества настоящего бизнес-класса позволят новоселам наслаждаться проживанием в доме. «Госстрой» стал одним из немногих застройщиков, который в прошлом году завершил строительство жилья комфорт- и бизнес-класса общей высотностью 43 этажа.