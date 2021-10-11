Ремонт 600 метров проспекта Славата Юлаева в Уфе обойдется максимум в 47,4 миллиона

Ремонт 600 метров проспекта Славата Юлаева в Уфе обойдется максимум в 47,4 миллиона
Ремонт 600 метров проспекта Славата Юлаева в Уфе обойдется максимум в 47,4 миллиона
Вчера, 11:07ГородЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Средства будут выделены из городского и регионального бюджетов.

Стало известно, что стоимость ремонта 600 метров проспекта Салавата Юлаева, а именно участок дороги от Октябрьской революции до улицы Мингажева, составит максимум 47,4 миллиона рублей. Соответствующая заявка с начальной стоимостью появилась на сайте Госзакупок.

Так, заказчиком выступает Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы. Отмечается, что средства на ремонт дороги будут выделены из городского и регионального бюджетов.

Известно, что заказчик на данную сумму должен будет уложить дорожное покрытие, установить люки и нанести разметку из термопластика. В договоре предусматривается и гарантия: на покрытие — 4 года, на люки — 3, а на бордюры — 2.

Работы подрядчик должен будет завершить 30 сентября 2022 года.

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