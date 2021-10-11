Ремонт 600 метров проспекта Славата Юлаева в Уфе обойдется максимум в 47,4 миллиона

Стало известно, что стоимость ремонта 600 метров проспекта Салавата Юлаева, а именно участок дороги от Октябрьской революции до улицы Мингажева, составит максимум 47,4 миллиона рублей. Соответствующая заявка с начальной стоимостью появилась на сайте Госзакупок.
Так, заказчиком выступает Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы. Отмечается, что средства на ремонт дороги будут выделены из городского и регионального бюджетов.
Известно, что заказчик на данную сумму должен будет уложить дорожное покрытие, установить люки и нанести разметку из термопластика. В договоре предусматривается и гарантия: на покрытие — 4 года, на люки — 3, а на бордюры — 2.
Работы подрядчик должен будет завершить 30 сентября 2022 года.