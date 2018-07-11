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Мэрия Уфы закажет уличную иллюминацию на 116 млн рублей
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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Мэрия Уфы закажет уличную иллюминацию на 116 млн рублей

Сегодня, 11:12ГородРустэм Башкирцев
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