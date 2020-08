По состоянию на 10 июня освидетельствовано 35 пляжей.

Летом 2019 года на водных объектах республики запланировано к освидетельствованию и эксплуатации 75 пляжей, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии. На сегодня освидетельствовано 35 пляжей. Подразделения ГИМС МЧС продолжат работу по выявлению несанкционированных мест отдыха людей на воде, их узаконению, при несоответствии, закрытию данных мест. Список зарегистрированных пляжей на территории Башкирии: Река Белая, г. Уфа, пляж «Солнечный» Пляж загородного клуба «Фазенда», Кармаскалинский р-н, 1250 м на юго-восток от д. Нижнетимкино Нугушское вдхр. пляж БО «Монтажник» Нугушское вдхр. пляж МБУ ДОЛ «Бригантина» Река Ашкадар, г. Стерлитамак, городской пляж Река Ашкадар, г. Стерлитамак, городской пляж Река Белая, городской пляж г. Салават Нугушское водохранилище, пляж «Солнечная» Пляж ООО «Газпромтрансгаз Уфа» НВХ Городской пляж г. Мелеуз р. Белая Озеро Уфимский район, пляж «Лукоморье» Озеро Кандры-куль, пляж горнолыжного комплекса «Кандры-куль» Туймазинский район Озеро Кандры-куль, Пляж ДОЛ «Гайдар», Туймазинский район Озеро Ик-Куль, пляж городской округа город Октябрьский Городской пруд мемориала "Защитник Отечества", Белебеевский район Озеро Кандры-куль, Пляж МУП СОК «Спартак», Туймазинский район Озеро Кандры-куль, Пляж ДОЛ «Кандры-Куль» Кармановское вдхр., г. Нефтекамск – городской пляж Озеро «Карьерное» Кушнаренковский район Озеро «Карьерное» Кушнаренковский район Пляж «Котлован» Дюртюлинский район Пляж ГАУЗ РБ ДПС «Толпар» Бирский район д. Ст.Петрово Пляж городского округа город Агидель Павловское вдхр., пляж «Солуни» Павловское вдхр., пляж «Павловский парк» Павловское вдхр., пляж Физкультурно-оздоровительный комплекс «Звёздный» Павловское вдхр., пляж Бухта Кила Река Уфа, г. Уфа, пляж «Песчаный» Озеро Теплое, г. Уфа, пляж «Гольфстрим» Озеро Банное, Пляж ООО «Дом отдыха «Березки», Абзелиловский район Озеро Банное, Пляж санатория «Якты-Куль» Абзелиловский район Озеро Банное, пляж санатория «Юбилейный», Абзелиловский район Река Худолаз, городской пляж г. Сибай Пруд реки М. Кизил пляж зона отдыха «Остров» ГЛЦ ООО «Абзаково» Белорецкий район Пляж АУДО ОВЛ «Агидель», Бурзянский район с. Старосубхангулово

