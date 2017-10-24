В Уфе жителям предлагают получать смс после эвакуации автомобиля

Уфимцы могут получить смс в случае, если их автомобили будут эвакуированы. Для этого им нужно зарегистрироваться на сайте муниципального учреждения.

Получить мгновенное смс-сообщение о факте эвакуации своего автомобиля можно, зарегистрировавшись на сайте ufa-parkovka.ru., сообщили в пресс-службе администрации города.

- Как только начинается погрузка автомобиля, его данные заносятся в электронную базу и специальный программный комплекс моментально отправляет смс владельцу транспортного средства, - говорится в сообщении. - Также через данный портал имеется возможность оплатить услуги погрузочно-разгрузочных работ, эвакуацию и хранение транспортных средств.