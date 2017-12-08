В Уфе долг жителей за коммунальные услуги достиг 2,5 миллиарда рублей
Как сообщили в администрации города, сбор платежей составил 97,3%. Городские власти применяют различные меры для взыскания задолженности: начиная от беседы, заканчивая судебными разбирательствами. Также приходится прибегать к отключению услуг. В последнем случае, как отмечают в мэрии, неплательщики находят довольно крупные суммы в течение нескольких часов.
Неплательщиков также пытаются выселить из домов. На 1 декабря 2017 года МУП ЕРКЦ направлено 16 исковых заявлений в суд. По двум из них МУП получил отказ, остальные находятся на стадии рассмотрения.
Мэрия просит собственников оплачивать ЖКУ вовремя, и подчеркивает, что управляющая организация не получает никаких средств из бюджета.
Собственники жилых помещений, которые по жизненным обстоятельствам не в состоянии оплачивать ЖКУ в полном объёме, могут оформить соответствующую субсидию в органах социальной поддержки населения. Подробное описание процедуры оформления субсидии и перечень необходимых документов представлен на сайте Министерства труда и социальной защиты населения республики.