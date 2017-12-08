На выходных в Башкирии будет снежно и морозно

Температура воздуха опустится до -15°C днем.

8 декабря в республике пройдет небольшой снег, а где-то будет и метель со снежными заносами и накатами на проезжей части, сообщает «Башгидромет». Ночью температура воздуха составит -3-8°C, местами до -13°C, днем -1-6°C.

9 декабря местами пройдет метель, будет небольшой снег. Ветер северный, северо-западный сильный. Температура воздуха днем будет варьироваться от -6 до -11°C, ночью -7-12°C.