В Уфе из-за сбитой опоры ряд домов остался без электроснабжения

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В настоящий момент электроснабжение полностью восстановлено.
Источник: администрация уфы
Вчера, 7 февраля, примерно в 23.00 в уфимском поселке Нагаево на пересечении улиц Янтарная и Урожайная неизвестные лица сбили электроопору, из-за этого ряд домов остался без электроснабжения. Об этом сообщили в администрации Уфы. Сколько именно домов осталось без света, в мэрии не уточнили.
- На место незамедлительно выехали аварийная бригада Уфимских РЭС и городские службы. Они оперативно устранили последствия инцидента. Большого неудобства жители не успели испытать, поскольку ночью электроснабжение во всех домах было полностью восстановлено, - следует из сообщения мэрии.
Сейчас причины произошедшего выясняются, ведется поиск лиц, причастных к повреждению электроопоры.
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