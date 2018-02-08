В Уфе из-за сбитой опоры ряд домов остался без электроснабжения

Вчера, 7 февраля, примерно в 23.00 в уфимском поселке Нагаево на пересечении улиц Янтарная и Урожайная неизвестные лица сбили электроопору, из-за этого ряд домов остался без электроснабжения. Об этом сообщили в администрации Уфы. Сколько именно домов осталось без света, в мэрии не уточнили.