В Башкирии водитель "семерки" повалил электроопору
Сегодня, 10:27ПроисшествияРустэм БашкирцевФото: БашДТП | Уфа и Башкортостан
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В г. Октябрьском на проспекте Ленина отечественный автомобиль ВАЗ-2107 врезался в дорожный столб. От удара электроопора рухнула на землю.
Фото с места происшествия опубликованы в сообществе "БашДТП" в социальной сети Вконтакте.
- На подъёме в 34-ый микрорайон напротив заправки, "семерка" столб уронила. Камеры больше нет.
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Фото: БашДТП | Уфа и Башкортостан
Очевидцы сообщили, что рухнувшую опору убрали практически сразу. На место прибыла бригада врачей и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего уточняются.
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