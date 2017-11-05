В Башкирии водитель "семерки" повалил электроопору

В г. Октябрьском на проспекте Ленина отечественный автомобиль ВАЗ-2107 врезался в дорожный столб. От удара электроопора рухнула на землю.

Фото с места происшествия опубликованы в сообществе "БашДТП" в социальной сети Вконтакте.

- На подъёме в 34-ый микрорайон напротив заправки, "семерка" столб уронила. Камеры больше нет.

Фото: БашДТП | Уфа и Башкортостан