В Уфе объект культурного наследия Дом Вольмута продан за 56,8 миллионов рублей

На торги здание выставили в начале июля по цене на 25 миллионов ниже той, по которой здание ушло с молотка.

7 июля 2021 года Дом Александра Вольмута, расположенный в центре Уфы, на улице Коммунистической, 44 был выставлен на площадке «Российского аукционного дома». Тогда здание, признанное объектом культурного наследия, было повторно выставлено на торги. В здании ранее располагался кинотеатр имени Александра Матросова и театр танца. Все дело в том, что в ноябре 2020 года неизвестные демонтировали и вывезли половое покрытие из дома, в связи с чем мэрия Уфы обращалась в правоохранительные органы. Пока суд да дело – начальная цена здания значительно выросла и составила уже 31,5 миллион рублей. В итоге приобретен дом Вольмута был за 56,8 миллионов рублей, не прошло и месяца с объявления аукциона. По данным издания РБК приобрел историческое здание крупный уфимский ресторатор Никита Антонов.

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