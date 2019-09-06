В Уфе в парке «Кашкадан» обещают построить дельфинарий

Московская компания «Водный мир», которая принадлежит, в том числе, и бывшему главе Росгосцирка Сергею Белякову, сообщила о своем намерении построить океанариум в парке «Кашкадан» в уфимском микрорайоне Сипайлово. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан».

Заявленная стоимость проекта – 700 млн рублей. Предполагается, что будущий дельфинарий будет рассчитан на 700 мест, в нем должны быть при этом аквариумы с пресноводными рыбами, террариумы, вольеры для крокодилов, питонов, анаконд и тому подобных животных, а также тропический ботанический сад,

Данный проект был обсужден на встрече руководства московской компании с мэром башкирской столицы Ульфатом Мустафиным. Инвестор готов начать строительство в 2020 году.