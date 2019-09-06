В Уфе в парке «Кашкадан» обещают построить дельфинарий
Такие намерения высказала компания, которой руководит бывший глава Росгосцирка.
Московская компания «Водный мир», которая принадлежит, в том числе, и бывшему главе Росгосцирка Сергею Белякову, сообщила о своем намерении построить океанариум в парке «Кашкадан» в уфимском микрорайоне Сипайлово. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан».
Заявленная стоимость проекта – 700 млн рублей. Предполагается, что будущий дельфинарий будет рассчитан на 700 мест, в нем должны быть при этом аквариумы с пресноводными рыбами, террариумы, вольеры для крокодилов, питонов, анаконд и тому подобных животных, а также тропический ботанический сад,
Данный проект был обсужден на встрече руководства московской компании с мэром башкирской столицы Ульфатом Мустафиным. Инвестор готов начать строительство в 2020 году.
Отметим, что тема строительства океанариума в Уфе уже обсуждалась ранее. Так, в 2014 году такие намерения высказывала компания «Нотера» из Магниогорска. Тогда речь шла о парке имени Калинина, однако проект так и не состоялся.