Стало известно, кто стал главным архитектором Уфы

На место главного архитектора претендовало десять кандидатов.

На втором заседании комиссии выбрали главного архитектора Уфы, сообщил в своем блоге один из членов комиссии Дмитрий Эйгенсон. На пост претендовало десять кандидатов, в комиссии были чиновники, общественники и эксперты строительной области.

Главным архитектором Уфы стал директор и владелец ЗАО «Генпроект» Олег Анатольевич Байдин, «обогнав» Андрея Давыденко на один голос.