В Уфе пляжи обустраивают для маломобильных посетителей

В Уфе на 11 официальных пляжей формируется доступна среда для маломобильных жителей города. Так, по информации городской администрации, на пляжах «Карьерное», «Райский берег», «Песчаный» и «Гольфстрим» были установлены пандусы с поручнями, также на пляже «Солнечном» была выровнена поверхность и засыпан новы песок. Отмечается, что проект по обустройству территории для маломобильных граждан готов.