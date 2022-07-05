В Уфе пляжи обустраивают для маломобильных посетителей

В Уфе пляжи обустраивают для маломобильных посетителей
В Уфе пляжи обустраивают для маломобильных посетителей
Сегодня, 11:08ГородЭлина СайфрановаФото: 1MI
Адаптируют в Уфе 11 официальных пляже для посещения маломобильных групп населения, сообщает пресс-служба мэрии города.

В Уфе на 11 официальных пляжей формируется доступна среда для маломобильных жителей города. Так, по информации городской администрации, на пляжах «Карьерное», «Райский берег», «Песчаный» и «Гольфстрим» были установлены пандусы с поручнями, также на пляже «Солнечном» была выровнена поверхность и засыпан новы песок. Отмечается, что проект по обустройству территории для маломобильных граждан готов.

Далее, на пляже у озера «Кашкадан» устанавливается бетонный пандус со специальным покрытием и поручнями. Тем временем для пляжей «Ак-Яр Нижегородка» и «Сипайловское Сочи» власти закупают материалы, работы не начаты и на пляже «Берег Солнца».

Известно, что завершить формирование доступной среды власти города планируют к середине июля.

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