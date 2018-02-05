Башгидромет: московские снегопады до республики не дойдут

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Небольшой снег в республике пройдет лишь местами.
Снегопады, которые сейчас покрывают Москву, не доберутся до Башкирии, сообщает Башгидромет. В ближайшие три дня погоду в республике будет определять западная периферия сибирского антициклона и снег пройдет лишь местами.
В отдельных районах Башкирии будет позёмок. Ночью 6 февраля сохранится сильный ветер. Далее порывы ветра ослабеют и будет становиться холоднее. Так, в ближайшие дни температура воздуха будет составлять около -3-8°C, ночью опустится до -28°C.
Напомним, что Москву за последние два дня накрыл сильнейший за последние 50 лет снегопад. Стихия стала испытанием для российской столицы - осадки привели к транспортному коллапсу, в результате паденяи одной из рекламных конструкций погиб один человек.
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