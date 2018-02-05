Башгидромет: московские снегопады до республики не дойдут

Небольшой снег в республике пройдет лишь местами.

Снегопады, которые сейчас покрывают Москву, не доберутся до Башкирии, сообщает Башгидромет. В ближайшие три дня погоду в республике будет определять западная периферия сибирского антициклона и снег пройдет лишь местами.

В отдельных районах Башкирии будет позёмок. Ночью 6 февраля сохранится сильный ветер. Далее порывы ветра ослабеют и будет становиться холоднее. Так, в ближайшие дни температура воздуха будет составлять около -3-8°C, ночью опустится до -28°C.