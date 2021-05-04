В мэрии Уфы рассказали, какие изменения ждут велоинфраструктуру города в 2021 году

В апреле корреспондент редакции прокатилась на велосипедах вместе с активистами движения «ВелоУфа» и проверила, готова ли столица Башкирии к новому сезону. На пути встретились разрушенный асфальт, высокие бордюры, отсутствие пандусов, плохая разметка и многое другое. После прогулки Mkset направил запрос в администрацию, чтобы узнать, какие мероприятия муниципалитет будет проводить в 2021 году для улучшения велоинфраструктуры.
По данным мэрии, на сегодняшний день в Уфе обустроено порядка 80 километров велодорожек. В этом году разметку планируют обновить на улице Первомайской на участке от улицы Ульяновых до улицы Машиностроителей. Кроме того, обустроят велодорожку на улице Сельской Богородской от Индустриального шоссе до улицы Валерия Лесунова. Отметим, что обновление разметки необходимо и на проспекте Октября, которая, по словам активистов, наносилась несколько лет назад.
Одной из проблем в иснфраструктуре Уфы является отсутствие велокольца, проект которого оценили примерно в 500 миллионов рублей. Планируется, что оно соединит районы города единой велодорожкой. В мэрии пояснили, что в городе с 2013 года действует муниципальная подпрограмма «Развитие велоинфраструктуры».
В рамках вышеуказанной подпрограммы и в соответствии с разработанным проектом по созданию велоинфраструктуры Уфы ежегодно проводятся работы по устройству велодорожек, что позволит связать все велодорожки города в единую сеть, рассказали в мэрии.
В ходе велопрогулки мы столкнулись с отсутствием пандусов в некоторых местах, в частности, в подземных переходах. В администрации сообщили, что их устройство в переходах города для велосипедистов не предусмотрено.
Муниципалитет поддерживает развитие велошеринга, а также различные спортивные мероприятия по популяризации велодвижения. Так, мэрия Уфы вместе с Союзом велосипедистов Башкирии проводит массовые мероприятия для горожан таких как: «День 1000 велосипедистов», «Велодетство» и другие. В этом году «День 1000 велосипедистов» пройдет 23 мая.