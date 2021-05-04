В мэрии Уфы рассказали, какие изменения ждут велоинфраструктуру города в 2021 году

По данным мэрии, на сегодняшний день в Уфе обустроено порядка 80 километров велодорожек. В этом году разметку планируют обновить на улице Первомайской на участке от улицы Ульяновых до улицы Машиностроителей. Кроме того, обустроят велодорожку на улице Сельской Богородской от Индустриального шоссе до улицы Валерия Лесунова. Отметим, что обновление разметки необходимо и на проспекте Октября, которая, по словам активистов, наносилась несколько лет назад.