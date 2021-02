С 1 февраля временно закрыт кинокомплекс «Искра IMAX».

Кинокомплекс «Искра IMAX» временно закрыт для посещения с 1 февраля 2021 года. Об открытии сообщим дополнительно. Следите за новостями, сообщается в соцсетях. Официальная причина временного закрытия неизвестна. В комментариях к посту пользователи поделились своим отношением к кинотеатру: «Моё любимое заведение», «Жаль, Уфа останется без Imax», «Мой любимый кинотеатр». Кто-то предположил, что закрытие связано с ремонтом или сменой владельца.

