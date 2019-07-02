В мэрии Уфы пояснили, откуда «накапала» стоимость фонтана-часов в 80 млн рублей

В СМИ появилось описание работ, которые были проведены в рамках строительства фонтана-часов на площади имени Ленина в Уфе. Напомним, их стоимость достигла 80 млн рублей.

Издание UfaTime.ru опубликовало пояснения представителей мэрии, попытавшихся обосновать стоимость фонтана. Его строили с 2014 года, стоимость работ менялась трижды.

Медиакорсеть подробно писала об этом ранее на основе данных о проведенных торгах.

Согласно первому контракту на 26 млн рублей с последним подрядчиком – фирмой «Уралагротехсервис» от 2 апреля 2018 года, специалисты провели земляные работы, устройство чаши фонтана, её облицовку гранитом, устройство тумб и их облицовку тумб также гранитом, устройство наземной части насосной, отделку наземной части насосной и вентшахты, внутренние отделочные работы и устройство инженерных коммуникаций.

Второй контракт был заключен 1 октября 2018 года на 50 млн рублей. В него были включены земляные работы, монтаж технологического оборудования, электрооборудования, насосов, цифр часов на тумбах чаши фонтана, организация музыкального сопровождения, установка скамеек и урн, устройство покрытий из тротуарной плитки вокруг фонтана, сетей наружного освещения, газона, лестницы, подсветки фонтана.