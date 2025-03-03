В Башкирии будет дуть не по-детски

Posted 3 марта, 09:22
Published 3 марта, 09:22
Modified 3 марта, 09:38
Updated 3 марта, 09:38
При усилении ветра лучше оставаться в помещениях. Особое внимание уделите детям, не оставляйте их без присмотра. Если вы оказались на улице, постарайтесь укрыться в подземных переходах или подъездах. Не прячьтесь рядом со стенами зданий — оттуда может упасть шифер и другие кровельные материалы. Это касается и остановок общественного транспорта, рекламных щитов, деревьев, а также недостроенных зданий. Не подходите к линиям электропередач и оборванным проводам, а также к старым деревьям.
Для водителей: будьте осторожны на дорогах в плохую погоду. Соблюдайте скоростной режим и оставляйте достаточную дистанцию до других автомобилей.
В случае опасности для жизни или здоровья звоните по номеру 112.
Ранее сообщалось о том, что в Республике Башкортостан под землю ушла дорога.