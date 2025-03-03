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Posted 3 марта, 09:22

Published 3 марта, 09:22

Modified 3 марта, 09:38

Updated 3 марта, 09:38

Сильный ветер ожидается в Башкирии

В Башкирии будет дуть не по-детски

3 марта 2025, 09:22
Фото: 1MI.

Сильный ветер ожидается в Башкирии

В Республике Башкортостан 4 марта прогнозируются порывы ветра до 16 м/с, сообщает Госкомитет РБ по ЧС со ссылкой на синоптиков в понедельник, 3 марта.

При усилении ветра лучше оставаться в помещениях. Особое внимание уделите детям, не оставляйте их без присмотра. Если вы оказались на улице, постарайтесь укрыться в подземных переходах или подъездах. Не прячьтесь рядом со стенами зданий — оттуда может упасть шифер и другие кровельные материалы. Это касается и остановок общественного транспорта, рекламных щитов, деревьев, а также недостроенных зданий. Не подходите к линиям электропередач и оборванным проводам, а также к старым деревьям.

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Для водителей: будьте осторожны на дорогах в плохую погоду. Соблюдайте скоростной режим и оставляйте достаточную дистанцию до других автомобилей.

В случае опасности для жизни или здоровья звоните по номеру 112.

Ранее сообщалось о том, что в Республике Башкортостан под землю ушла дорога.

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