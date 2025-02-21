mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля, 05:04

Published 21 февраля, 05:04

Modified 21 февраля, 12:52

Updated 21 февраля, 12:52

Деревни в 44 районах Башкирии может подтопить весной

Паводок угрожает жителям 300 сёл Башкирии

21 февраля 2025, 05:04
Фото: 1MI.

Деревни в 44 районах Башкирии может подтопить весной

По наихудшему сценарию развития паводка грядущей весной в Республике Башкортостан может подтопить 313 населённых пунктов в 44 муниципалитетах, сообщает МЧС по РБ в пятницу, 21 февраля.

При подготовке к паводку в 2025 году специалисты создали цифровую модель возможного развития событий, исходя из имеющихся данных, и пришли к вышеуказанному выводу.

Зеленая вода потечет в дома Башкирии
Узнать подробнее

На особом контроле находятся 60 участков, где лёд может устроить заторы. Они расположены в 25 муниципальных образованиях. Чтобы снизить риски заторов, планируется распиливать лёд, а иногда и взрывать, если это понадобится.

Группировка сил и средств уже сформирована, в следующем месяце пройдет смотр. Также запланировано проведение учений.

Ранее сообщалось, что специалисты провели инструктажи с жителями уфимского микрорайона, который периодически подтапливает во время паводка.

Читайте также:
Природную аномалию заметили на реке в БашкирииВзрывы прогремят в БашкирииДёмский район Уфы обрел нового главу
#Дмитрий Саламатин#Общество#Башкирия#Уфа#Паводок#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Учения#Затопление#Белебей#Мелеуз#Янаул#Лед#Жители#Муниципалитеты#Заторы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика