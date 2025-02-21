Паводок угрожает жителям 300 сёл Башкирии

Posted 21 февраля, 05:04
Published 21 февраля, 05:04
Modified 21 февраля, 12:52
Updated 21 февраля, 12:52
При подготовке к паводку в 2025 году специалисты создали цифровую модель возможного развития событий, исходя из имеющихся данных, и пришли к вышеуказанному выводу.
На особом контроле находятся 60 участков, где лёд может устроить заторы. Они расположены в 25 муниципальных образованиях. Чтобы снизить риски заторов, планируется распиливать лёд, а иногда и взрывать, если это понадобится.
Группировка сил и средств уже сформирована, в следующем месяце пройдет смотр. Также запланировано проведение учений.
Ранее сообщалось, что специалисты провели инструктажи с жителями уфимского микрорайона, который периодически подтапливает во время паводка.