Земля ушла из-под ног в Башкирии

Posted 3 марта, 09:11
Published 3 марта, 09:11
Modified 3 марта, 11:07
Updated 3 марта, 11:07
Местные чиновники не знают из-за чего произошёл такой крупный во всех смыслах провал. Образовавшийся разлом планируется временно засыпать гравием. Утверждается, что в таком состоянии он будет до весны, которая, к слову сказать, уже наступила.
В паблике «БашДТП» утверждают, что обвал дороги произошёл Арметрахимово на улице Береговой. Предположительно, причиной инцидента стали карстовые явления.
— Там у чиновников образование скорее всего 3 класса и то коридорных, раз не знают из-за чего такое происходит, — написал пользователь с ником Раф.
По данным МЧС Башкирии от 16:00 часов, обвал дороги произошёл на площади 25 квадратных метров. Местная администрации совместно с работниками асфальто-бетонного завода засыпали опасный участок.
— Угрозы для ближайших строений нет. В результате инцидента никто не пострадал, — сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что недалеко от строящегося межвузовского кампуса в столице Республики Башкортостан произошёл обвал грунта. Это произошло на улице Тукаева. Земля здесь в буквальном смысле начала уходить из-под ног жителей частного сектора. Также обвал грунта в прошлом месяце произошёл возле элитного жилого комплекса. Трещины и провалы происходят здесь уже не в первый раз.