Земля ушла из-под ног в Башкирии

Ранее сообщалось, что недалеко от строящегося межвузовского кампуса в столице Республики Башкортостан произошёл обвал грунта. Это произошло на улице Тукаева. Земля здесь в буквальном смысле начала уходить из-под ног жителей частного сектора. Также обвал грунта в прошлом месяце произошёл возле элитного жилого комплекса. Трещины и провалы происходят здесь уже не в первый раз.