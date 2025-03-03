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Posted 3 марта, 09:11

Published 3 марта, 09:11

Modified 3 марта, 11:07

Updated 3 марта, 11:07

В Башкирии дорога ушла под землю

Земля ушла из-под ног в Башкирии

3 марта 2025, 09:11
Фото: МЧС по Башкирии.

В Башкирии дорога ушла под землю

Дорога ушла под землю в Петровском сельсовете Ишимбайском районе, сообщает Телеграм-канал Mash batash в понедельник, 3 марта.

Местные чиновники не знают из-за чего произошёл такой крупный во всех смыслах провал. Образовавшийся разлом планируется временно засыпать гравием. Утверждается, что в таком состоянии он будет до весны, которая, к слову сказать, уже наступила.

В паблике «БашДТП» утверждают, что обвал дороги произошёл Арметрахимово на улице Береговой. Предположительно, причиной инцидента стали карстовые явления.

— Там у чиновников образование скорее всего 3 класса и то коридорных, раз не знают из-за чего такое происходит, — написал пользователь с ником Раф.

По данным МЧС Башкирии от 16:00 часов, обвал дороги произошёл на площади 25 квадратных метров. Местная администрации совместно с работниками асфальто-бетонного завода засыпали опасный участок.

— Угрозы для ближайших строений нет. В результате инцидента никто не пострадал, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что недалеко от строящегося межвузовского кампуса в столице Республики Башкортостан произошёл обвал грунта. Это произошло на улице Тукаева. Земля здесь в буквальном смысле начала уходить из-под ног жителей частного сектора. Также обвал грунта в прошлом месяце произошёл возле элитного жилого комплекса. Трещины и провалы происходят здесь уже не в первый раз.

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