Грузовик убил пассажирку иномарки в Башкирии

Столкновение произошло сегодня около девяти часов утра на перекрёстке улиц Кольцевой и Республиканской. По предварительным данным, житель Аскинского района в возрасте 22 лет за рулём грузовика «Скания» проехал на красный свет и столкнулся с Hyundai IX35, за рулём которого был 62-летний горожанин. В результате водитель легковушки получил травмы, а его 62-летняя пассажирка скончалась на месте.