Грузовик убил пассажирку иномарки в Башкирии

Posted 3 марта, 08:28
Published 3 марта, 08:28
Modified 3 марта, 08:32
Updated 3 марта, 08:32
Столкновение произошло сегодня около девяти часов утра на перекрёстке улиц Кольцевой и Республиканской. По предварительным данным, житель Аскинского района в возрасте 22 лет за рулём грузовика «Скания» проехал на красный свет и столкнулся с Hyundai IX35, за рулём которого был 62-летний горожанин. В результате водитель легковушки получил травмы, а его 62-летняя пассажирка скончалась на месте.
Проводится проверка, назначены экспертизы.
Ранее Mkset сообщал об ещё одном смертельном ДТП с участием грузовика. Оно произошла в столице Республики Башкортостан. Молодой водитель на «Гранте» врезался в припаркованную фуру и разбился насмерть.