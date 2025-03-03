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Posted 3 марта, 08:28

Published 3 марта, 08:28

Modified 3 марта, 08:32

Updated 3 марта, 08:32

Женщина погибла в ДТП с грузовиком в Башкирии

Грузовик убил пассажирку иномарки в Башкирии

3 марта 2025, 08:28
Фото: Скрин видео Госавтоинспекции по Башкирии.

Женщина погибла в ДТП с грузовиком в Башкирии

Женщина погибла в ДТП с грузовиком в башкирском городе Бирске, сообщает Госавтоинспекция по Республике Башкортостан в понедельник, 3 марта.

Столкновение произошло сегодня около девяти часов утра на перекрёстке улиц Кольцевой и Республиканской. По предварительным данным, житель Аскинского района в возрасте 22 лет за рулём грузовика «Скания» проехал на красный свет и столкнулся с Hyundai IX35, за рулём которого был 62-летний горожанин. В результате водитель легковушки получил травмы, а его 62-летняя пассажирка скончалась на месте.

Проводится проверка, назначены экспертизы.

Ранее Mkset сообщал об ещё одном смертельном ДТП с участием грузовика. Оно произошла в столице Республики Башкортостан. Молодой водитель на «Гранте» врезался в припаркованную фуру и разбился насмерть.

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