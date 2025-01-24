Как выбрать идеальный контейнер для рассады: 7 лучших решений для вашего огорода

Лотки и кассеты для рассады — это решение для тех, кто ценит компактность и удобство. Эти емкости представляют собой небольшие контейнеры, разделенные на несколько ячеек. Лотки представляют собой прямоугольные контейнеры с бортиками, а кассеты — это ячейки, которые соединены друг с другом. Эти варианты имеют множество плюсов, таких как компактность, легкость в хранении и транспортировке, а также удобство в уходе за рассадой.