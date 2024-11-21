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Садовые участки

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2024
Не выбрасывайте это! Топ-8 идей, как использовать газету и картон во благо участка
21 ноября, 07:00
Как использовать осенние листья на вашем участке
3 октября, 11:26
10 срочных дел в сентябре, чтобы ваш сад и огород пережили зиму!
3 сентября, 09:59
4 простых лайфхака, как отмерить удобрения без весов: советы опытного агронома
2 сентября, 13:00
Подготовь свои яблони к зиме: секреты от эксперта, которые спасут ваш сад!
22 августа, 12:55
Топ-5 растений, которые нужно успеть размножить в августе
15 августа, 09:46
Крошечные белые жучки на ваших растениях: что это и как с ними бороться?
14 августа, 13:05
Спасаем урожай кабачков от вредителей: 7 простых способов
14 августа, 11:44
В Башкирии проходят основные пики паводка
22 апреля, 05:21
2023
Садоводам Башкирии выплатят специальное пособие
Такую новость озвучил заместитель премьер-министра правительства Башкирии Ирек Сагитов. По его словам, это вынужденная мера.
27 августа 2023, 10:34

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