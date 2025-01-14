Что нужно знать при замене поликарбоната на теплице: выбор материала и цены

Posted 14 января, 08:00
Published 14 января, 08:00
Modified 14 января, 08:00
Updated 14 января, 08:00
Срок службы поликарбоната обычно составляет 5–7 лет, но всё зависит от качества материала и воздействия внешних факторов. Град и осадки оставляют трещины, пыль забивается в соты, а зимой она превращается в лёд, что дополнительно повреждает покрытие.
— Сильный град каждый год оставляет небольшие вмятины на поликарбонате. Со временем материал теряет прочность, особенно если пыль и лёд попадают в соты, — рассказывает Елена Соловьёва, автор канала «Есть время под солнцем».
На рынке представлены три основных вида поликарбоната:
— На наших теплицах такой поликарбонат служит уже более четырёх лет без единого повреждения, даже после сильных града и заморозков.» Цена начинается от 1200 рублей за м², — отмечает Елена.
Перед заменой поликарбоната важно тщательно осмотреть каркас теплицы. Рекомендуется удалить ржавчину, подкрасить металлические элементы и проверить крепления. Это поможет продлить срок службы новой обшивки.
Для крепления поликарбоната используйте специальные термошайбы. Они предотвращают деформацию материала при температурных перепадах. Также важно обработать края листов герметиком, чтобы пыль и влага не попадали внутрь сот.
— Мы заменяем поликарбонат ранней весной, до начала посадочного сезона. Это удобное время, так как теплица ещё не занята растениями, а погода уже позволяет работать на улице, — делится советом блогер.
Некоторые садоводы предпочитают закрывать повреждённые участки плёнкой вместо замены всего листа. Это временное решение, которое может помочь сэкономить, но его надёжность оставляет желать лучшего. Поликарбонат, имеющий множество трещин и сколов, лучше заменить полностью, чтобы не возвращаться к ремонту каждый сезон.
— Мы пробовали временно использовать плёнку. Но в итоге пришлось всё равно менять листы, так как герметичность и теплоизоляция сильно страдают, — подчеркивает садовод.
Современные технологии предлагают дачникам не только тепличные конструкции, но и другие решения из поликарбоната. Навесы, беседки, козырьки, павильоны для бассейнов — всё это становится доступнее благодаря разнообразию материалов. Например, усиленные и многослойные варианты, появившиеся на рынке, позволяют существенно увеличить срок службы покрытий.
— После установки теплиц из поликарбоната мы задумались о расширении — хочется сделать зону отдыха с навесом. Ведь этот материал лёгкий, прочный и устойчивый к капризам погоды, — отмечает Елена.
Замена поликарбоната — важный этап в обслуживании теплицы. Выбор качественного материала и правильный подход к установке помогут не только сэкономить в долгосрочной перспективе, но и создать оптимальные условия для роста растений. Важно помнить, что каждая деталь конструкции влияет на её долговечность и эффективность.
— Хорошая теплица — это не только красивый урожай, но и удовольствие от работы в саду, -отмечает Елена.
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