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Posted 14 января, 08:00

Published 14 января, 08:00

Modified 14 января, 08:00

Updated 14 января, 08:00

Что нужно знать при замене поликарбоната на теплице: выбор материала и цены

Что нужно знать при замене поликарбоната на теплице: выбор материала и цены

14 января 2025, 08:00
Фото: Изображение Midjourney. Что нужно знать при замене поликарбоната на теплице: выбор материала и цены
Замена поликарбоната на теплице — это задача, с которой сталкивается любой дачник. Какой материал выбрать? Как уберечь теплицу от града и погодных катаклизмов? Обычные листы или усиленный монолит? Мы расскажем об опыте садовода и поможем сделать правильный выбор.

Срок службы поликарбоната обычно составляет 5–7 лет, но всё зависит от качества материала и воздействия внешних факторов. Град и осадки оставляют трещины, пыль забивается в соты, а зимой она превращается в лёд, что дополнительно повреждает покрытие.

— Сильный град каждый год оставляет небольшие вмятины на поликарбонате. Со временем материал теряет прочность, особенно если пыль и лёд попадают в соты, — рассказывает Елена Соловьёва, автор канала «Есть время под солнцем».

Какой материал выбрать

На рынке представлены три основных вида поликарбоната:

  • Обычный сотовый поликарбонат: это наиболее доступный вариант, подходящий для временных конструкций. Однако он быстрее повреждается от града и перепадов температур. Стоимость листа толщиной 4 мм начинается от 800 рублей за м².
  • Усиленный сотовый поликарбонат с поперечными перемычками: более прочный вариант. Перемычки внутри сот добавляют устойчивости к ударам и температурным нагрузкам.
— На наших теплицах такой поликарбонат служит уже более четырёх лет без единого повреждения, даже после сильных града и заморозков.» Цена начинается от 1200 рублей за м², — отмечает Елена.
  • Монолитный поликарбонат: этот материал по прочности сравним со стеклом, но значительно легче. Он идеально подходит для регионов с частыми градами, но стоит дороже — от 2000 рублей за м². Несмотря на цену, монолитный поликарбонат служит в два раза дольше обычного.
Какой материал выбрать
Какой материал выбрать. Фото: канал «Есть время под солнцем»

Подготовка и установка

Перед заменой поликарбоната важно тщательно осмотреть каркас теплицы. Рекомендуется удалить ржавчину, подкрасить металлические элементы и проверить крепления. Это поможет продлить срок службы новой обшивки.

Для крепления поликарбоната используйте специальные термошайбы. Они предотвращают деформацию материала при температурных перепадах. Также важно обработать края листов герметиком, чтобы пыль и влага не попадали внутрь сот.

— Мы заменяем поликарбонат ранней весной, до начала посадочного сезона. Это удобное время, так как теплица ещё не занята растениями, а погода уже позволяет работать на улице, — делится советом блогер.
Подготовка и установка
Подготовка и установка. Фото: Изображение Midjourney

Экономия или качество?

Некоторые садоводы предпочитают закрывать повреждённые участки плёнкой вместо замены всего листа. Это временное решение, которое может помочь сэкономить, но его надёжность оставляет желать лучшего. Поликарбонат, имеющий множество трещин и сколов, лучше заменить полностью, чтобы не возвращаться к ремонту каждый сезон.

— Мы пробовали временно использовать плёнку. Но в итоге пришлось всё равно менять листы, так как герметичность и теплоизоляция сильно страдают, — подчеркивает садовод.

Полезные советы

  • Выбирайте поликарбонат с защитным УФ-слоем. Это предотвратит пожелтение и разрушение материала под воздействием солнечных лучей.
  • Учитывайте толщину листа. Для регионов с сильными снегопадами или градом лучше выбрать материал от 6 мм.
  • Следите за правильным наклоном теплицы. Это позволит избежать скопления воды и снега на крыше.
  • Планируйте замену покрытия заранее, чтобы успеть провести все работы до активного роста растений.
Экономия или качество?
Экономия или качество?. Фото: Изображение Midjourney

Новые тренды в использовании поликарбоната

Современные технологии предлагают дачникам не только тепличные конструкции, но и другие решения из поликарбоната. Навесы, беседки, козырьки, павильоны для бассейнов — всё это становится доступнее благодаря разнообразию материалов. Например, усиленные и многослойные варианты, появившиеся на рынке, позволяют существенно увеличить срок службы покрытий.

— После установки теплиц из поликарбоната мы задумались о расширении — хочется сделать зону отдыха с навесом. Ведь этот материал лёгкий, прочный и устойчивый к капризам погоды, — отмечает Елена.

Итоги

Замена поликарбоната — важный этап в обслуживании теплицы. Выбор качественного материала и правильный подход к установке помогут не только сэкономить в долгосрочной перспективе, но и создать оптимальные условия для роста растений. Важно помнить, что каждая деталь конструкции влияет на её долговечность и эффективность.

— Хорошая теплица — это не только красивый урожай, но и удовольствие от работы в саду, -отмечает Елена.
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