Что нужно знать при замене поликарбоната на теплице: выбор материала и цены

Замена поликарбоната — важный этап в обслуживании теплицы. Выбор качественного материала и правильный подход к установке помогут не только сэкономить в долгосрочной перспективе, но и создать оптимальные условия для роста растений. Важно помнить, что каждая деталь конструкции влияет на её долговечность и эффективность.