Зимние оттепели и дожди: невидимые угрозы для сада и спасительные меры

Posted 17 января, 10:00
Published 17 января, 10:00
Modified 17 января, 14:38
Updated 17 января, 14:38
Зима больше не гарантирует стабильных морозов и пушистого снега. Все чаще нас удивляют затяжные дожди и резкие потепления, из-за которых садовые растения сталкиваются с серьезными испытаниями. Чтобы минимизировать урон, важно заранее подготовить сад и знать, как действовать в случае резких погодных изменений.
После дождей или таяния снега в период оттепели на земле и растениях может образоваться ледяной слой. Как только температура снова падает ниже нуля, вода замерзает, превращаясь в плотную корку.
Совет: Если на газоне или клумбе появилась ледяная корка, аккуратно разбейте ее вилами или палкой. Делайте это осторожно, чтобы не повредить сами растения.
Зимние дожди и потепления провоцируют переувлажнение почвы.
Чтобы избежать застоя воды, важно заранее позаботиться о дренажной системе. Например, при посадке деревьев или кустарников используйте почвенные смеси с хорошей водопроницаемостью и добавляйте песок. Для роз и других уязвимых растений можно создать уклоны в грунте, чтобы лишняя вода стекала.
Оттепели обманывают растения, заставляя их «поверить» в наступление весны. Они начинают пробуждаться: деревья формируют почки, а многолетники выходят из состояния покоя.
Если морозы возвращаются, это становится губительным: почки деревьев погибают, многолетники подмерзают, а в стволах деревьев возникают трещины, известные как морозобоины.
— После оттепели у одного из моих деревьев появились трещины. Весной пришлось замазывать их садовым варом, чтобы не допустить попадания инфекций, — рассказала один из садоводов.
Лучший способ минимизировать последствия непредсказуемой зимы — это правильная подготовка растений к холодному сезону.
Слой мульчи (солома, опилки или торф) защитит корни растений от резких перепадов температур. Такая защита особенно важна для клубники, многолетников и молодых деревьев.
Используйте дышащие материалы, например спанбонд или лапник. Они защитят кустарники и теплолюбивые растения от влаги и льда.
Поддерживайте ветви деревьев специальными опорами. Для хвойников можно связать ветки шпагатом, чтобы предотвратить их разломы под тяжестью снега и льда.
Если внезапное потепление застало ваш сад врасплох, действуйте оперативно:
1. Проверьте укрытия.
При оттепели внутри укрытий может накапливаться конденсат, способствующий развитию грибковых заболеваний. Проветривайте растения, слегка приоткрывая укрытия, чтобы не допустить резкого перепада температур.
2. Обновите побелку.
Дождевая вода часто смывает защитный слой побелки, нанесенный осенью. Используйте побелку с добавлением медного купороса, чтобы предотвратить солнечные ожоги коры и развитие грибков.
3. Отведите воду.
Скопившаяся талая вода может повредить корневую систему, особенно в области корневой шейки. Прокопайте канавки вокруг растений, чтобы талая вода не застаивалась у корней.
После завершения зимы обязательно осмотрите сад:
— Капризы зимней погоды — серьезное испытание для сада. Однако своевременные меры помогут защитить растения от ледяных корок, переувлажнения и раннего пробуждения. Заботясь о растениях сейчас, вы обеспечите их здоровье и красоту весной, — напоминают эксперты сайта «Огород».
Ранее эксперты рассказали о 8 идеях, как использовать газету и картон во благо участка.