Зимние оттепели и дожди: невидимые угрозы для сада и спасительные меры

Зима больше не гарантирует стабильных морозов и пушистого снега. Все чаще нас удивляют затяжные дожди и резкие потепления, из-за которых садовые растения сталкиваются с серьезными испытаниями. Чтобы минимизировать урон, важно заранее подготовить сад и знать, как действовать в случае резких погодных изменений.