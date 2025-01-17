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Posted 17 января, 10:00

Published 17 января, 10:00

Modified 17 января, 14:38

Updated 17 января, 14:38

Зимние оттепели и дожди: невидимые угрозы для сада и спасительные меры

Зимние оттепели и дожди: невидимые угрозы для сада и спасительные меры

17 января 2025, 10:00
Фото: Изображение Midjourney. Зимние оттепели и дожди: невидимые угрозы для сада и спасительные меры
Капризы зимы могут стать настоящим испытанием для растений. Почему ледяная корка опаснее мороза, как избежать гибели корней и что делать с растрескавшейся корой?

Зима больше не гарантирует стабильных морозов и пушистого снега. Все чаще нас удивляют затяжные дожди и резкие потепления, из-за которых садовые растения сталкиваются с серьезными испытаниями. Чтобы минимизировать урон, важно заранее подготовить сад и знать, как действовать в случае резких погодных изменений.

Ледяная корка: невидимый враг растений

После дождей или таяния снега в период оттепели на земле и растениях может образоваться ледяной слой. Как только температура снова падает ниже нуля, вода замерзает, превращаясь в плотную корку.

Почему это опасно:

  • Для многолетников и газонов: лед блокирует доступ кислорода к корням. Растение страдает от удушья, а накопление углекислого газа может привести к гибели.
  • Для деревьев и кустарников: тяжелый слой льда ломает ветви. Особенно уязвимы молодые деревья и хвойники, чьи ветви гнутся под весом льда.

Совет: Если на газоне или клумбе появилась ледяная корка, аккуратно разбейте ее вилами или палкой. Делайте это осторожно, чтобы не повредить сами растения.

Ледяная корка: невидимый враг растений
Ледяная корка: невидимый враг растений. Фото: Изображение Midjourney

Влага: друг или враг?

Зимние дожди и потепления провоцируют переувлажнение почвы.

Что происходит:

  • Влага, заполняя поры в грунте, лишает корни кислорода, из-за чего они начинают гнить.
  • Переизбыток воды активирует грибковые и бактериальные инфекции. Чаще всего страдают розы, клубника и газонная трава.

Решение:

Чтобы избежать застоя воды, важно заранее позаботиться о дренажной системе. Например, при посадке деревьев или кустарников используйте почвенные смеси с хорошей водопроницаемостью и добавляйте песок. Для роз и других уязвимых растений можно создать уклоны в грунте, чтобы лишняя вода стекала.

Раннее пробуждение: опасная весна зимой

Оттепели обманывают растения, заставляя их «поверить» в наступление весны. Они начинают пробуждаться: деревья формируют почки, а многолетники выходят из состояния покоя.

Если морозы возвращаются, это становится губительным: почки деревьев погибают, многолетники подмерзают, а в стволах деревьев возникают трещины, известные как морозобоины.

— После оттепели у одного из моих деревьев появились трещины. Весной пришлось замазывать их садовым варом, чтобы не допустить попадания инфекций, — рассказала один из садоводов.
Влага: друг или враг?
Влага: друг или враг?. Фото: Изображение Midjourney

Защита сада: подготовка с осени

Лучший способ минимизировать последствия непредсказуемой зимы — это правильная подготовка растений к холодному сезону.

1. Мульчирование:

Слой мульчи (солома, опилки или торф) защитит корни растений от резких перепадов температур. Такая защита особенно важна для клубники, многолетников и молодых деревьев.

2. Укрытие:

Используйте дышащие материалы, например спанбонд или лапник. Они защитят кустарники и теплолюбивые растения от влаги и льда.

3. Подпорки:

Поддерживайте ветви деревьев специальными опорами. Для хвойников можно связать ветки шпагатом, чтобы предотвратить их разломы под тяжестью снега и льда.

Что делать во время оттепели?

Если внезапное потепление застало ваш сад врасплох, действуйте оперативно:

1. Проверьте укрытия.

При оттепели внутри укрытий может накапливаться конденсат, способствующий развитию грибковых заболеваний. Проветривайте растения, слегка приоткрывая укрытия, чтобы не допустить резкого перепада температур.

2. Обновите побелку.

Дождевая вода часто смывает защитный слой побелки, нанесенный осенью. Используйте побелку с добавлением медного купороса, чтобы предотвратить солнечные ожоги коры и развитие грибков.

3. Отведите воду.

Скопившаяся талая вода может повредить корневую систему, особенно в области корневой шейки. Прокопайте канавки вокруг растений, чтобы талая вода не застаивалась у корней.

Защита сада: подготовка с осени
Защита сада: подготовка с осени. Фото: Изображение Midjourney

Весной: реабилитация пострадавших растений

После завершения зимы обязательно осмотрите сад:

  • Трещины на коре замажьте садовым варом.
  • Удалите поврежденные ветви и обрежьте деревья для стимуляции роста.
  • Обработайте растения препаратами от грибковых инфекций (например, «Фитоспорин»).

Стоимость средств:

  • Мульча (опилки или торф): от 300 руб./мешок.
  • Спанбонд: 100–300 руб. за метр.
  • Садовый вар: около 150 руб. за упаковку.
— Капризы зимней погоды — серьезное испытание для сада. Однако своевременные меры помогут защитить растения от ледяных корок, переувлажнения и раннего пробуждения. Заботясь о растениях сейчас, вы обеспечите их здоровье и красоту весной, — напоминают эксперты сайта «Огород».
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