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Posted 14 января, 10:00

Published 14 января, 10:00

Modified 14 января, 10:00

Updated 14 января, 10:00

Не забудь! Зимняя прививка яблонь, которую нельзя пропустить

Не забудь! Зимняя прививка яблонь, которую нельзя пропустить

14 января 2025, 10:00
Фото: Изображение Midjourney. Не забудь! Зимняя прививка яблонь, которую нельзя пропустить
Можно ли прививать деревья зимой? Конечно, и это отличный способ улучшить сортовой состав вашего сада, когда на улице холодно, а летние хлопоты остались позади. Что нужно знать, чтобы прививка стала успешной?

Прививка деревьев зимой — это не только возможность создать плодовый сад своей мечты, но и способ рационально использовать свободное время в холодный сезон. Летом, когда садоводы заняты уходом за растениями и сбором урожая, такие задачи часто откладываются. Зима же дарит спокойствие для аккуратной и вдумчивой работы.

— Зимняя прививка позволяет садоводам заранее подготовить всё необходимое для нового сезона, обеспечивая высокий процент приживаемости растений и их устойчивость к внешним воздействиям, — отмечает Вера Езикова, руководитель отдела растениеводства.

Откуда взять подвои и привои?

Подвои можно вырастить самостоятельно. Осенью собирают семена дичков или ранеток. Вот как это сделать пошагово:

  1. Замочите плоды в воде на неделю, чтобы размягчить их.
  2. Промойте семена, удалив остатки мякоти, и высушите.
  3. В октябре высевайте семена в подготовленные гряды.

Весной появятся дружные всходы, которые в течение сезона нужно пропалывать и поливать. Осенью саженцы выкопайте, отберите самые крепкие экземпляры толщиной около 6–8 мм. Такие подвои готовы к прививке, а более тонкие лучше дорастить ещё год.

Привои заготавливают в саду с выбранных сортов. Важно срезать однолетние побеги после первых заморозков — примерно в середине ноября. Их длина должна быть достаточной для работы, а сами побеги нужно хранить в прохладном месте, завернув во влажную ткань или полиэтилен. Температура хранения привоев — от 0 до +5°C.

Откуда взять подвои и привои?
Откуда взять подвои и привои?. Фото: Изображение Midjourney

Этапы зимней прививки

1. Подготовка инструментов и материалов

Для работы понадобятся прививочный нож, секатор, изоляционная лента и садовый вар. Важно, чтобы инструменты были остро заточены и продезинфицированы.

2. Заготовка срезов

На подвое выполните прямой косой срез длиной около 2,5–3 см. Затем сделайте «язычок» — небольшой надрез длиной около трети длины среза. Этот элемент помогает улучшить сцепление с привоем.

На привое аналогично делается косой срез с язычком. Оба среза должны быть одинаковыми по длине и углу, чтобы обеспечить плотное прилегание.

3. Соединение компонентов

Соедините подвой и привой так, чтобы их камбиальные слои (тонкие ткани под корой) совпали хотя бы с одной стороны. Это важно для успешного срастания тканей.

4. Фиксация прививки

Используйте специальную прививочную ленту или полиэтилен, чтобы плотно зафиксировать место соединения. Обмотка должна быть тугой, но без повреждения тканей растения. Верх и низ срезов тщательно замотайте.

5. Обработка срезов

Все открытые участки обработайте садовым варом. Это защитит ткани от высыхания и проникновения инфекций.

6. Хранение привитых саженцев

Привитые растения складывают в контейнеры, пересыпая корни влажными опилками или мхом. Хранят саженцы при температуре около 0°C, а после начала роста почек их перемещают в более холодное место или прикрывают снегом на улице.

Этапы зимней прививки
Этапы зимней прививки. Фото: Изображение Midjourney

Уход за саженцами после прививки

С приходом весны привитые растения пересаживают в контейнеры или теплицы. Чтобы обеспечить их успешный рост, важно:

  • Полив: регулярно увлажняйте почву, не допуская её пересыхания. Лучше использовать воду комнатной температуры.
  • Прополка: удаляйте сорняки вокруг растений, чтобы они не забирали питательные вещества.
  • Подкормка: используйте минеральные удобрения с упором на азот весной и калий летом. Это стимулирует рост побегов и укрепление корневой системы.
  • Освещение: разместите контейнеры в светлом месте, избегая прямых солнечных лучей, которые могут пересушить молодые растения.
  • Температурный режим: поддерживайте умеренную температуру до высадки в открытый грунт, чтобы саженцы не испытывали стресса.

После высадки в открытый грунт уход продолжается: регулярный полив, рыхление почвы и сезонные подкормки помогут привитым деревьям адаптироваться и начать активно развиваться.

Преимущества зимней прививки

  • Удобство выполнения работы в свободное время.
  • Высокая приживаемость благодаря контролируемым условиям.
  • Возможность создавать уникальные сорта деревьев, комбинируя лучшие качества разных видов.
— Зимняя прививка — это способ не просто вырастить новое дерево, но и обеспечить его здоровый рост, устойчивость к болезням и отличную урожайность, — подчеркивает Роман Боев, кандидат фармакологических наук.

Зимняя прививка позволяет садоводам заниматься творчеством и планировать будущее своего сада уже в холодное время года. С правильным подходом и инструментами ваши усилия обязательно увенчаются успехом!

Этих растворов будет достаточно — белая плесень исчезнет без вреда для корнеплодов!
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