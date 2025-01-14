Не забудь! Зимняя прививка яблонь, которую нельзя пропустить

Прививка деревьев зимой — это не только возможность создать плодовый сад своей мечты, но и способ рационально использовать свободное время в холодный сезон. Летом, когда садоводы заняты уходом за растениями и сбором урожая, такие задачи часто откладываются. Зима же дарит спокойствие для аккуратной и вдумчивой работы.