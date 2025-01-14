Не забудь! Зимняя прививка яблонь, которую нельзя пропустить

Posted 14 января, 10:00
Published 14 января, 10:00
Modified 14 января, 10:00
Updated 14 января, 10:00
Прививка деревьев зимой — это не только возможность создать плодовый сад своей мечты, но и способ рационально использовать свободное время в холодный сезон. Летом, когда садоводы заняты уходом за растениями и сбором урожая, такие задачи часто откладываются. Зима же дарит спокойствие для аккуратной и вдумчивой работы.
— Зимняя прививка позволяет садоводам заранее подготовить всё необходимое для нового сезона, обеспечивая высокий процент приживаемости растений и их устойчивость к внешним воздействиям, — отмечает Вера Езикова, руководитель отдела растениеводства.
Подвои можно вырастить самостоятельно. Осенью собирают семена дичков или ранеток. Вот как это сделать пошагово:
Весной появятся дружные всходы, которые в течение сезона нужно пропалывать и поливать. Осенью саженцы выкопайте, отберите самые крепкие экземпляры толщиной около 6–8 мм. Такие подвои готовы к прививке, а более тонкие лучше дорастить ещё год.
Привои заготавливают в саду с выбранных сортов. Важно срезать однолетние побеги после первых заморозков — примерно в середине ноября. Их длина должна быть достаточной для работы, а сами побеги нужно хранить в прохладном месте, завернув во влажную ткань или полиэтилен. Температура хранения привоев — от 0 до +5°C.
Для работы понадобятся прививочный нож, секатор, изоляционная лента и садовый вар. Важно, чтобы инструменты были остро заточены и продезинфицированы.
На подвое выполните прямой косой срез длиной около 2,5–3 см. Затем сделайте «язычок» — небольшой надрез длиной около трети длины среза. Этот элемент помогает улучшить сцепление с привоем.
На привое аналогично делается косой срез с язычком. Оба среза должны быть одинаковыми по длине и углу, чтобы обеспечить плотное прилегание.
Соедините подвой и привой так, чтобы их камбиальные слои (тонкие ткани под корой) совпали хотя бы с одной стороны. Это важно для успешного срастания тканей.
Используйте специальную прививочную ленту или полиэтилен, чтобы плотно зафиксировать место соединения. Обмотка должна быть тугой, но без повреждения тканей растения. Верх и низ срезов тщательно замотайте.
Все открытые участки обработайте садовым варом. Это защитит ткани от высыхания и проникновения инфекций.
Привитые растения складывают в контейнеры, пересыпая корни влажными опилками или мхом. Хранят саженцы при температуре около 0°C, а после начала роста почек их перемещают в более холодное место или прикрывают снегом на улице.
С приходом весны привитые растения пересаживают в контейнеры или теплицы. Чтобы обеспечить их успешный рост, важно:
После высадки в открытый грунт уход продолжается: регулярный полив, рыхление почвы и сезонные подкормки помогут привитым деревьям адаптироваться и начать активно развиваться.
— Зимняя прививка — это способ не просто вырастить новое дерево, но и обеспечить его здоровый рост, устойчивость к болезням и отличную урожайность, — подчеркивает Роман Боев, кандидат фармакологических наук.
Зимняя прививка позволяет садоводам заниматься творчеством и планировать будущее своего сада уже в холодное время года. С правильным подходом и инструментами ваши усилия обязательно увенчаются успехом!
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