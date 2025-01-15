Секреты успешного посева рассады: когда начинать и как избежать ошибок?

Температура и полив также играют большую роль. После появления всходов важно немного снизить температуру на несколько градусов, чтобы предотвратить вытягивание растений. Поливать рассаду нужно только теплой водой, предпочтительно из поддона, чтобы избежать пересыхания верхнего слоя почвы. Также не стоит забывать о том, что растения нужно пикировать в отдельные емкости, чтобы обеспечить им достаточное пространство для роста. Переизбыток растений в одном контейнере может привести к слабому развитию корней и снижению общего качества рассады.