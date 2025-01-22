Обувь перестанет промокать — просто возьмите свечу

Влага проникает через материал обуви, оставляя ноги мокрыми и холодными. Это может привести к простуде, особенно в осенне-зимний период. Специальные водоотталкивающие средства не всегда доступны, а многие из них не оправдывают своей цены. Однако есть бюджетное решение, которое использует обычный воск — да, самый обыкновенный, из свечей.