В чем разница дешевых и дорогих водоотталкивающих спреев для обуви

Защитные спреи для обуви обещают продлить жизнь вашим ботинкам, защищая их от воздействия воды, грязи и химических реагентов. Но так ли они эффективны? Сергей протестировал три средства разных ценовых категорий — дешёвое, среднее и дорогое — и готовы поделиться результатами. Вы узнаете, какое средство подойдет для замши, кожзама и натуральной кожи, и почему состав важнее громких обещаний на упаковке.